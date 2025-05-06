Жінка настільки приручила кота, що він перестав повертатися додому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Swissinfo.

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Що відомо про справу

Прокуратура міста вимагає призначити пенсіонерці штраф за незаконне привласнення чужого кота. Згідно з матеріалами справи, вона впродовж 10 місяців неодноразово годувала Лео, який живе у тому ж будинку.

Вона пускала його до своєї квартири й навіть пристосувала для нього котячу хвіртку, щоб хвостатий міг у будь-який час зайти до її помешкання та вийти з нього.

Пенсіонерка продовжувала годувати кота навіть після того, як його хазяїн написав їй листа з забороною. В результаті Лео так і не повернувся до законного власника.

Справа дійшла до суду, тому що жінка відмовилася прийняти первинне рішення про покарання.

Чому у Швейцарії заборонено годувати чужих котів

За швейцарським законодавством, коти вважаються "чужим майном", а систематичне годування та надання притулку вважається незаконним привласненням.

А ось якщо підгодовувати кота сусіда лише зрідка, то це вже не вважається злочином.

До слова, у січні інший кіт на ім'я Міттенс тричі за одну добу здійснив подорож між Новою Зеландією та Австралією. І все через помилку аеропорту.