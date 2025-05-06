Женщина настолько приручила кота, что он перестал возвращаться домой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Swissinfo.

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Что известно о деле

Прокуратура города требует назначить пенсионерке штраф за незаконное присвоение чужого кота. Согласно материалам дела, она в течение 10 месяцев неоднократно кормила Лео, который живет в том же доме.

Она пускала его в свою квартиру и даже приспособила для него кошачью калитку, чтобы хвостатый мог в любое время зайти в ее квартиру и выйти из нее.

Пенсионерка продолжала кормить кота даже после того, как его хозяин написал ей письмо с запретом. В результате Лео так и не вернулся к законному владельцу.

Дело дошло до суда, потому что женщина отказалась принять первоначальное решение о наказании.

Почему в Швейцарии запрещено кормить чужих котов

По швейцарскому законодательству, коты считаются "чужим имуществом", а систематическое кормление и предоставление приюта считается незаконным присвоением.

А вот если подкармливать кота соседа лишь изредка, то это уже не считается преступлением.

К слову, в январе другой кот по имени Миттенс трижды за одни сутки совершил ппутешествие между Новой Зеландией и Австралией. И все из-за ошибки аэропорта.