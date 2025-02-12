Син Маска побешкетував у кабінеті Трампа: курйозні фото

Син американського мільярдера Ілона Маска став зіркою соцмереж. Хлопчик, якого називають "Малюк Х", відвідав із батьком офіційну зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Хлопчик побешкетував у кабінеті політика, чим розсмішив мережу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hola.

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Що робив син Маска у кабінеті Трампа

Як зазначило видання, представникам преси було дещо складно зосередитися на словах винахідника та державного діяча, оскільки всю увагу до себе привернув "Малюк Х".

Хлопчик мав дуже грайливий настрій, тож періодично перекривлював свого тата і демонстрував кумедні гримаси.

Цікаво! Син Маска насправді має доволі незвичне ім'я. Його звати X Æ A-12.

Спершу "Малюк Х" посидів в плечах Ілона Маска, однак, схоже, трохи занудьгував, тож вирішив розважитися.

Коли підприємець виступав зі своєю промовою, хлопчик копіював його рухи. Звісно, дитина робила це в грайливій формі, тож її вирази обличчя мали досить кумедний вигляд.

Втомившись, дитина спершу сіла відпочити на підлогу, а потім сперлася на стіл Дональда Трампа.

Як поводився хлопчик: дивіться відео

Реакція соцмереж

Частина користувачів була приємно вражена тим, що відбувалося у Білому домі. Однак знайшлися і ті, хто висловлював своє обурення.

Цікаво, що дехто порівняв сина Маска із Джоном Фіцджеральдом Кеннеді-молодшим. На архівному фото, яке зробили у 1962 році, хлопчик грається під столом свого батька.

Водночас користувачі мережі зауважили, що на відміну від тієї світлини, поруч із Трампом грається не його дитина, а син Маска.

На теренах інтернету почали з'являтися коментарі: "Маск живе або вже захоплює Білий Дім".



Син Маска викликав неоднозначну реакцію користувачів соцмереж / Скриншот з Х



Що пишуть у соцмережах про візит сина Маска до Білого дому / Фото з Х