Закритий клуб за ціною квартири: син Трампа створює спільноту для любителів свого батька

Син чинного президента США Дональда Трампа вирішив заробити на фанатах свого батька та відкрив приватний елітний клуб у Вашингтоні. Новий заклад, який отримав назву "Виконавча влада", з'явиться в районі Джорджтаун — і стане новою точкою тяжіння для заможних прихильників ідеї "Make America Great Again".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Однак членство у такому клубі – не з дешевих: вступний внесок становить 500 000 доларів, а щорічні платежі поки що не оприлюднені. І це лише базовий рівень. Деяким потенційним членам запропонували преміальні пакети, вартість яких становить "скромні шестизначні суми". У першому раунді відкрили лише 200 місць, що вже викликало ажіотаж і чергу на вступ.

Один з партнерів Трампа-молодшого, інвестор Омід Малік, пояснив концепцію клубу так:

Під час кампанії 2024 року ми створили багато міцних зв'язків і тепер хочемо мати власне місце для зустрічей, де не доведеться турбуватись, що наші розмови просочаться в медіа.

Інтер'єр клубу поєднуватиме розкіш і політичну естетику правого крила. У меню – страви, узгоджені з порадами кандидата в президенти від демократів Роберта Кеннеді-молодшого: менше рослинної олії, більше яловичого жиру, плюс американська класика, середземноморська та японська кухні, а також преміальні вина і коктейлі.



Де відбуватимуться зустрічі / Фото The Washington Post

Серед учасників заснування клубу – криптобрати Кемерон і Тайлер Вінклвосс, технологічний інвестор Девід Сакс і венчурний капіталіст Чамат Паліхапітія.

Раніше ми писали, що Трамп зустрівся з футболістами "Ювентуса" в Овальному кабінеті. Це викликало багато жартів у соцмережах. Користувачі соцмереж вважають, що Трамп обговорює важливі міжнародні питання в непідходящій компанії.