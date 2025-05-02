Вісім мільйонів монет під ногами: у США жваву трасу завалило монетами

Нещодавно в американському місті Алворд сталася незвичайна подія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для Монетного двору США, потрапила в аварію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Що відомо про аварію

Інцидент стався о 5:15 ранку у вівторок, 29 квітня, поруч із містом Алворд. Там перекинувся 18-колісний тягач, що перевозив понад 36 тонн десятицентових монет, перетворивши проїжджу частину на справжнє "металеве море".

Аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням на повороті, перевищив швидкість і з'їхав з дороги. На щастя, минулося без жертв. Але водій і пасажир дістали незначні травми.

Бригади очищали трасу від монет: дивіться відео

Попри відсутність жертв, аварія таки спричинила незручності – через розсипані монети шосе виявилося заблокованим на 14 годин. Бригади використовували вакуумні машини, які зазвичай застосовують для очищення стічних вод, щоб зібрати дрібниці.

Скільки монет було на дорозі

За словами місцевих жителів, містом цього дня ходили чутки, що нібито розсипалося 8 мільйонів доларів, хоча реальна сума становила близько 800 тисяч. Попри цікавий "скарб", натовпу мисливців за монетами так і не з'явилося.

Раніше змія спричинила затримку 86 поїздів на лінії швидкісних поїздів між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара, що у Японії. Інцидент стався через те, що рептилія заплуталася у контактних проводах.