У США у чоловіка вилучили сімох тигрів: він пояснив, навіщо тримав їх

В американському штаті Невада стався незвичний випадок. Карла Мітчелла заарештували після того, як правоохоронці вилучили з його помешкання сімох тигрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New Youk Times.

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Інцидент стався у містечку Паррамп, що за годину їзди від Лас-Вегаса. Правоохоронці навідалися до чоловіка, на ім'я Карл Мітчелл, щоб вилучити тигрів.

Зверніть увагу! У багатьох штатах США діє повна або часткова заборона на утримання вдома диких тварин. На федеральному рівні існує закон, який забороняє продаж та перевезення великих кішок (левів, тигрів, леопардів, ягуарів, гепардів) через штати як домашніх улюбленців.

Навіщо чоловік тримав тигрів

Наразі відомо, що чоловік перебуває у в'язниці. В інтерв'ю телеканалу News 3 він пояснив, що є ветераном з інвалідністю і має ПТСР.

Міністерство у справах ветеранів і мої лікарі схвалили використання тигрів як тварин емоційної підтримки,

– запевнив він.

Що таке ПТСР? Це скорочення від посттравматичний стресовий розлад. Це психічний розлад, який може виникнути після пережиття або свідчення сильно травматичної події.

Де зараз тварини

Наразі тигрів помістили до притулку для диких тварин, де вони проходять медичне обстеження, а сам Мітчелл залишається під вартою в окружному центрі тимчасового утримання в Паррампі. Серед вилучених тварин був і рідкісний білий тигр.

Варто нагадати, що раніше кіт Степан приєднався до ФК "Шахтар" і оголосив збір для 3 ОШБр з метою допомоги українським військовим. На зібрані гроші волонтери планують придбати бронетранспортер М113.