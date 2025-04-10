Насправді ж курячі ноги використовували як захист від собак у селах та малих містечках з приватними будинками. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв'ю HackYourMom, передає 24 Канал.

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Навіщо Укрпошта закуповувала курячі ноги

Як пояснив Ігор Смілянський, листоноша діставав курячі ноги і кидав собаці, аби той відволікся.

Ба більше, я тобі скажу, Укрпошта закупляла курячі ноги. Курячі ноги – це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на нього біжить собака, він має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволікся. І все,

– розповів Смілянський.



Укрпошта закуповувала курячі ноги / Фото Укрпошти

Він запевнив, що зараз працівники компанії мають сучасніші засоби захисту.

Цікаво! На щастя, зараз існує чимало безпечних та ефективних засобів захисту. До прикладу, ультразвукові відлякувачі. Вони випромінюють високочастотний звук, який не чує людина, але неприємний для собак. Він змушує тварину зупинитися, втекти або принаймні втратити інтерес. Цей спосіб гуманний, безконтактний та не шкодить собаці.

Однак у контексті Укрпошти мовиться про балончики.

Курячі ноги вже не купуємо. У нас є більш сучасні засоби захисту. Балончик – тепер він є,

– сказав гендиректор Укрпошти.

Існують спеціальні спреї проти собак, які менш агресивні за ті, що використовують для самооборони проти людей.

Раніше Укрпошта оголосила, що аукціони невручених посилок тепер проводяться у 6 містах: Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі та Хмельницькому.