"Він що, вічний?": на сайті з мерчем Трампа з'явилась кепка "Trump 2028"

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги. На офіційному сайті з мерчем чинного президента США з'явилася кепка з написом "Trump 2028". Попри те, що другий термін Трампа лише нещодавно розпочався, команда президента вже, здається, натякає на третій – що прямо суперечить американській Конституції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Trump Store.

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Трамп і наступні президентські вибори

Попри те, що Трамп лише нещодавно переміг на виборах у США, він вже розмірковує над тим, що піти на третій термін.

Зауважимо, що саме у 2028 році в США мають відбутися президентські вибори.

З моменту свого переобрання на пост президента Трамп неодноразово висловлював думку про можливість балотуватись на третій термін. Президент раніше заявляв журналістам, що багато його прихильників хочуть, щоб він залишився на посаді ще на чотири роки після закінчення нинішнього терміну.

Чому б і ні? Мені подобається працювати". І додав: "Я не жартую!",

– сказав він раніше журналістам NBC News.



На сайті з мерчем Трампа з'явилась кепка "Trump 2028" / Фото із сайту

Ми ж припускаємо, що ця кепка є певним тестом на реакцію суспільства. Можливо у такий спосіб Трамп дійсно хоче перевірити лояльність до цієї ідеї серед американців.

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