Чоловік знайшов на городі персня, який загубили майже пів століття тому: чи знайшли власника

Американець, на ім'я Ніл Ленсдаун виявив дивовижну знахідку на присадибній ділянці поблизу Рок-Порту, що в американському штаті Міссурі. Мовиться про перстень, який загубився ще 44 роки тому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WOWT-TV.

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Що знайшов чоловік

Американець одразу ж очистив ювелірний виріб й спробував знайти законного власника. Як не дивно, це вдалося.

Мені не потрібна винагорода, просто хочу отримати задоволення від того, що з'ясую правду: хто і за яких обставин загубив цього персня,

– зазначив Ніл.

Чоловік залучився підтримкою працівників фонду Північно-Західної Омахи США, які зберігали ювелірну прикрасу, допоки тривали пошуки її власника. Цікаво, що ім'я власника, як вияснилось, було вигранювано всередині. На диво, цього чоловіка вдалось знайти.

"Це мій перстень, але я не маю жодного уявлення про те, як це могло статися. Чи загубив його, чи поклав кудись, чи хтось його вкрав, – не знаю. Можу сказати точно, що ніколи раніше не був на тій ділянці", – розповів Кері Крокер з Джексонвілля (штат Флорида).



Чоловік знайшов на городі персня / Фото WOWT-TV

Ймовірна версія подій

Родина Кері мала квіткову крамницю в Омасі, де він міг загубити каблучку. Якимось чином земля звідти потрапила на город Ніла, але ніхто не може пояснити, як саме це сталося.

"Ми протягом багатьох років продавали рослини в горщиках, і я час від часу приїжджав туди по роботі", – додав Кері.

Енджі Хокінс з Північно-Західного фонду Омахи зазначає, що ювелірну прикрасу уже передали законному власникові: він дуже щасливий й вдячний усім причетним.