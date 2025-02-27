Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WOWT-TV.

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Что нашел мужчина

Американец сразу же очистил ювелирное изделие и попытался обнаружить законного владельца. Как ни странно, это удалось.

Мне не нужно вознаграждение, просто хочу получить удовольствие от того, что выясню правду: кто и при каких обстоятельствах потерял это перстень,

– отметил Нил.

Мужчина заручился поддержкой работников фонда Северо-Западной Омахи США, которые хранили ювелирное украшение, пока продолжались поиски ее владельца. Интересно, что имя владельца, как выяснилось, было выгранивало внутри. Удивительно, этого мужчину удалось найти.

"Это мое кольцо, но я не имею никакого представления о том, как это могло произойти. Потерял ли его, или положил куда-то, или кто-то его украл, – не знаю. Могу сказать точно, что никогда раньше не был на том участке", – рассказал Кэри Крокер из Джексонвилля (штат Флорида).



Мужчина нашел на огороде кольцо / Фото WOWT-TV

Вероятная версия событий

Семья Кэри имела цветочный магазин в Омасе, где он мог потерять кольцо. Каким-то образом земля оттуда попала на огород Нила., но никто не может объяснить, как это произошло.

"Мы в течение многих лет продавали растения в горшках, и я время от времени приезжал туда по работе",– добавил Кэри.

Энджи Хокинс из Северо-Западного фонда Омахи отмечает, что ювелирное украшение уже передали законному владельцу: он очень счастлив и признателен всем причастным.