Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @mamed_style.
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Эксперты советуют внимательно осматривать товары на секонд-хендах, поскольку среди них могут встречаться настоящие сокровища. Коллекционные куклы, особенно редки или ограниченного выпуска, могут иметь высокую цену на рынке антиквариата.
Так, в видео мужчина рассказал, что нашел сразу несколько редких кукол и решил приобрести их. Три куклы обошлись ему в 358 гривен. В то время как на иностранных платформах их можно продать за 80 – 130 долларов за штуку. Речь идет о куклах 1978 года.
В Украине на секонде нашли редкие куклы: смотрите видео
Реакция соцсетей
Эта находка повлекла за собой настоящий "бум" в сети. Многие пользователи соцсетей были удивлены, кто и почему покупает эти куклы за такие деньги, ведь эти игрушки, мягко говоря, на любителя. Вот, что они писали в комментариях:
- "Действительно есть люди которые их покупают? Я бы и за бесплатно их не взяла", какие-то они жуткие".
- "У меня тоже одна есть, ребенок долго его боялся".
- "Они потом оживут, и всем ханам. Они мне на Чаки похожи".