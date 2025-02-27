Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @mamed_style.

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Експерти радять уважно оглядати товари на секонд-хендах, оскільки серед них можуть траплятися справжні скарби. Колекційні ляльки, особливо рідкісні або обмеженого випуску, можуть мати високу вартість на ринку антикваріату.

Так, у відео чоловік розповів, що знайшов одразу кілька рідкісних ляльок і вирішив придбати їх. Три ляльки обійшлися йому у 358 гривень. Тоді як на іноземних платформах їх можна продати за 80 – 130 доларів за штуку. Мовиться про ляльок 1978 року.

В Україні на секонді знайшли рідкісні ляльки: дивіться відео

Реакція соцмереж

Ця знахідка спричинила справжній "бум" у мережі. Чимало користувачі соцмереж були здивовані, хто та чому купує ці ляльки за такі гроші, адже ці іграшки, м'яко кажучи, не на кожен смак. Ось, що вони писали у коментарях: