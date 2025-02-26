Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що знайшов чоловік

Девід зізнався, що у липні 2023 року прочісував сільське поле, коли несподівано спрацював його металошукач. Чоловік зупинився і побачив у ямці кілька монет. Він почав копати й на глибині приблизно 60 сантиметрів знайшов скарб – 50 давньоримських срібних монет.

Цікаво! Такі монети карбувалися з III століття нашої ери. Цей артефакт датується періодом правління імператора Караузія, який 286 року підняв заколот, захопив владу та оголосив себе імператором Британії та північної Галлії.

Багато монет, які я знайшов, з ідеальними портретами у дуже хорошому стані. Така знахідка трапляється раз в житті,

– зізнався мисливець за скарбами.



Монети, які знайшов Девід Данн / Фото Noonans

Данн упродовж року намагався продати монети місцевим музеям, але охочих так і не знайшлося. Тоді лот виставили на аукціон, де його за 5,5 тисяч доларів купив колекціонер зі США. Мисливець за скарбами зізнався, що віддасть більшу частину вторгованих грошей власнику поля.

"Я дуже задоволений результатом. Віддам більшу частину грошей фермеру. Що мені подобається в цій роботі, так це те, що вдається зберегти історію. Буду продовжувати пошуку, а цю знахідку відсвяткую за парою напоїв", — зазначив Девід.