Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що знайшов чоловік

37-річний Джамелль розповів, що одного дня просто прибирав у гаражі й переглядав деякі старі речі.

У дитинстві був завзятим читачем й зберігав усі книги та журнали у величезній сумці. Коли відкрив старий щоденник у твердій обкладинці, щоб перечитати деякі записи з молодших класів, то побачив, що звідти випала картка Charizard в ідеальному стані,

– пригадав Джамелль.



Чоловік знайшов стару карку, яка може коштувати цілий статок / Фото Reddit

Чоловік може розбагатіти

До слова, подібні картки приносять власникам величезні суми грошей. У 2021 році один щасливчик продав Charizard-Holo 1999 року за 50 тисяч доларів після того, як знайшов її на горищі. Щоб визначити цінність знахідки, за словами американця, спершу потрібно провести професійну оцінку.

"Вона проводиться за шкалою від 1 до 10, де 10 – найвищий бал. Експерти враховують стан картки, зокрема поверхні та країв. Якщо моя картка зберігалася у книзі, тобто в темряві, й була недоторканою протягом 20 років, то я маю всі шанси отримати високу оцінку", – сподівається він.

Цікаво! У 2024 році компанія Market Decipher оцінила вартість усього ринку торгових карт у 21,4 мільярда доларів, а до 2034 року прогнозується зростання цього показника до 58,2 мільярда доларів.