Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Смотрите также Студент развлекался с надувной куклой и сжег общежитие: как его наказали

Что нашел мужчина

37-летний Джамелль рассказал, что однажды просто убирал в гараже и просматривал некоторые старые вещи.

В детстве был заядлым читателем и хранил все книги и журналы в огромной сумке. Когда открыл старый дневник в твердой обложке, чтобы перечитать некоторые записи из младших классов, то увидел, что оттуда выпала карточка Charizard в идеальном состоянии,

– вспомнил Джамелль.



Мужчина нашел старую карточку, которая может стоить целое состояние / Фото Reddit

Мужчина может разбогатеть

К слову, подобные карточки приносят владельцам огромные суммы денег. В 2021 году один счастливчик продал Charizard-Holo 1999 года за 50 тысяч долларов после того, как нашел ее на чердаке. Чтобы определить ценность находки, по словам американца, сперва нужно провести профессиональную оценку.

"Она проводится по шкале от 1 до 10, где 10 – самый высокий балл. Эксперты учитывают состояние карточки, в частности поверхности и краев. Если моя карточка хранилась в книге, то есть в темноте, и была нетронутой в течение 20 лет, то я имею все шансы получить высокую оценку", – надеется он.

Интересно! В 2024 году компания Market Decipher оценила стоимость всего рынка торговых карт в 21,4 миллиарда долларов, а к 2034 году прогнозируется рост этого показателя до 58,2 миллиарда долларов.