Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что нашел мужчина

Дэвид признался, что в июле 2023 года прочесывал сельское поле, когда неожиданно сработал его металлоискатель. Мужчина остановился и увидел в ямке несколько монет. Он начал копать и на глубине примерно 60 сантиметров нашел клад – 50 древнеримских серебряных монет.

Интересно! Такие монеты чеканились с III века нашей эры. Этот артефакт датируется периодом правления императора Караузия, который в 286 году поднял мятеж, захватил власть и объявил себя императором Британии и северной Галлии.

Много монет, которые я нашел, с идеальными портретами в очень хорошем состоянии. Такая находка случается раз в жизни,

– признался охотник за сокровищами.



Монеты, которые нашел Дэвид Данн / Фото Noonans

Данн в течение года пытался продать монеты местным музеям, но желающих так и не нашлось. Тогда лот выставили на аукцион, где его за 5,5 тысяч долларов купил коллекционер из США. Охотник за сокровищами признался, что отдаст большую часть вырученных денег владельцу поля.

"Я очень доволен результатом. Отдам большую часть денег фермеру. Что мне нравится в этой работе, так это то, что удается сохранить историю. Буду продолжать поиски, а эту находку отпраздную за парой напитков", - отметил Дэвид.