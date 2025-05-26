Переодягаються у тварин: у США намагаються врятувати ведмежа, яке покинула мама

У США американські туристи знайшли в лісі покинуте ведмежа. На щастя, тваринку прихистили представники служби дикої природи, які зараз намагаються зберегти його життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Інцидент стався у національному лісі Лос-Падрес у Каліфорнії. Спершу фахівці намагалися возз'єднати звіра з його матір'ю, але цього не сталося. Після цього ведмежа передали в Центр дикої природи Ромона Товариства захисту тварин Сан-Дієго, де він став наймолодшим ведмедем, яким там опікувалися.

Ведмежа тут почувається чудово. Коли вперше сюди потрапив, він важив лише 1,3 кілограма, був трохи ослаблений, оскільки, ймовірно, пробув декілька днів без їжі та води. Зараз він вже виріс у чотири рази і важить понад 5,7 кілограма,

– розповіла менеджерка з операцій дикої природи центру Отем Велч.



Фахівці годують ведмежа / Фото Фонд захисту тварин Сан-Дієго

Як ветлікарі доглядають за ведмежам

Зараз фахівці проводять для ведмежати спеціальні сеанси, під час яких одягаються в костюми тварин і імітують поведінку матері. Це допоможе тварині легше адаптуватися в природному середовищі, куди його планують відпустити після досягнення року.

Що більше ми зможемо утримувати ведмежа диким і не дати йому підстави вважати людей джерелами чогось хорошого, то більше воно зможе зіставляти себе з ведмедями, а не людьми,

– додала Отем Велч.

Очікується, що звіра випустять у дику природу приблизно за рік, коли він досягне ваги від 59 до 70 кілограмів.

Цікаво! Фахівці кажуть, що за останні п'ять років це четверте ведмежа такого юного віку, яке потрапило до центру.

Раніше у "Фельдман ЕкоПарку" біля Харкова мати-тигриця відмовилася від своїх новонароджених дитинчат, але їх прихистила собака, яка годує та доглядає за ними.