Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Садибу Нюшанік".

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Як відомо, Грицик викинув з гнізда своє найменше пташеня, якому тоді було лише 2 тижні. У соцмережах це пташеня ще раніше назвали Катрусею.

В яку стані Катруся зараз

На щастя, пташеня одразу ж врятували ветлікарі і зараз Катруся перебуває у реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік".

Ветеринари виявили у шлунку пташеняти землю, а також діагностували ентерит – запалення слизової оболонки тонкого кишківника, що може виникати через неякісну їжу, хімічні подразники або кишкові інфекції. Ветлікарі наголосили, що пташеня почувається добре, харчується добовими курчатами та дрібною рибою.

Катруся лікується, чекаємо на додаткове дослідження, щоб визначити, чи потрібний їй антибіотик. Поки що все іде як слід, вона навіть сьогодні віддала пелетку – це неперетравлені рештки їжі, які є ознакою хорошого травлення у птахів,

– розповіла керівниця центру Ірина Снопко.

Як зараз почувається Катруся: дивіться відео

Наразі Катруся живе окремо від інших птахів, але після одужання її переведуть до іншого вольєра.

Цікаво знати! Лелеки викидають своїх пташенят з гнізда, коли не можуть прогодувати всіх або якщо одне з малюків слабке, хворе чи травмоване. У природі це спосіб виживання – птахи зосереджують сили на тих, хто має більше шансів дожити до дорослого віку.



Іноді причиною стає стрес, небезпека поблизу або порушення гнізда людиною. Також буває, що старші пташенята витісняють молодших у боротьбі за їжу. Хоч це виглядає жорстоко, така поведінка – частина природного добору.