Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Инцидент произошел в национальном лесу Лос-Падрес в Калифорнии. Сначала специалисты пытались воссоединить зверя с его матерью, но этого не произошло. После этого медвежонка передали в Центр дикой природы Ромона Общества защиты животных Сан-Диего, где он стал самым молодым медведем, которым там занимались.

Медвежонок здесь чувствует себя прекрасно. Когда впервые сюда попал, он весил всего 1,3 килограмма, был немного ослаблен, поскольку, вероятно, пробыл несколько дней без еды и воды. Сейчас он уже вырос в четыре раза и весит более 5,7 килограмма,

– рассказала менеджер по операциям дикой природы центра Отем Велч.



Специалисты кормят медвежонка / Фото Фонд защиты животных Сан-Диего

Как ветврачи ухаживают за медвежонком

Сейчас специалисты проводят для медвежонка специальные сеансы, во время которых одеваются в костюмы животных и имитируют поведение матери. Это поможет животному легче адаптироваться в естественной среде, куда его планируют отпустить после достижении года.

Чем больше мы сможем содержать медвежонка диким и не дать ему основания считать людей источниками чего-то хорошего, тем больше он сможет сопоставлять себя с медведями, а не людьми,

– добавила Отем Велч.

Ожидается, что зверя выпустят в дикую природу примерно через год, когда он достигнет веса от 59 до 70 килограммов.

Интересно! Специалисты говорят, что за последние пять лет это четвертый медвежонок такого юного возраста, который попал в центр.

Ранее в "Фельдман ЭкоПарке" возле Харькова мать-тигрица отказалась от своих новорожденных детенышей, но их приютила собака, которая кормит и ухаживает за ними.