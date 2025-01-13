У Рівному чоловік окропив святою водою двері сусідки: як його покарали

Днями у Рівному стався курйозний інцидент. Жінка поскаржилась до поліції, бо сусід облив її двері свяченою водою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Рівне Медіа".

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Що відомо про інцидент у Рівному

Інцидент стався ще 6 січня. Приблизно о 10:30 жінка подзвонила правоохоронцям. Вона поскаржилася, що сусід вирішив з нагоди свята вилити на її вхідні двері воду. Цікаво, що це була саме свята вода.

Ймовірно, у такий спосіб сусід вирішив привітати жінку зі святом Водохреща. У народі вважалося, що обливання водою або купання на Водохреща допомагає "змити" не лише гріхи, а й негативну енергію. Це стало частиною звичаїв, навіть для тих, хто не є релігійним.

Як покарали чоловіка

Як розповіла речниця патрульної поліції області Тетяну Рачок, зі сторонами провели профілактичну бесіду та врегулювали конфлікт на місці.

Адмінматеріалів ні на кого не складали,

– наголосила вона.