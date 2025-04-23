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Розваги Вірусні тренди Тікток розриває вірусний танець: як його повторити
23 квітня, 20:24
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Тікток розриває вірусний танець: як його повторити

Альона Захарова
Основні тези
  • Вірусний танець, відомий як Heeseung Walk. Він став популярним після відео з учасником гурту ENHYPEN Хісином.
  • Тренд полягає в простій, але стильній ході, яку користувачі повторюють, додаючи власні варіації.

Соціальні мережі знову розриває новий тренд. Цього разу у центрі уваги танець, який спершу виглядає надзвичайно простим, але має чітку естетику, ритм і свій шарм.

Про те, звідки взявся цей вірусний танець та як його повторити – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Новий полягає у використанні Heeseung Walk – граційної ходи з елементами танцю, що виглядає стильно та впевнено. Цей рух став вірусним після того, як фанат створив відео з виступом учасника південнокорейського гурту ENHYPEN Хісина (Heeseung) з піснею "Bills", додавши до нього музику.

Новий тренд завірусився у тіктоці: дивіться відео

Вірусний танець набирає чимало лайків: дивіться відео

@chi.nese_ 简单的脚步有多种可能，一起来挑战吧#挑战李羲承进行曲 #抖音潮流舞蹈地图 #会跳舞的西装客 #douyin抖音 #hottrend #trending #viral #chinese #fyp ♬ 李羲承有自己的进行曲 - 阿宝

Тренд можна повторити з друзями: дивіться відео

@.keke2000 soul#李羲承 #李羲承有自己的进行曲 #xh #enhypen #douyin #viral #扭一扭 #dance #浅跳一下 ♬ original sound - 音乐馆

Танцюють не лише чоловіки: дивіться відео

@hoaa.hanassii

Heeseung walking trend. Lâu lâu nhảy vui xíuuu

♬ original sound - 音乐馆

Як повторити цей тренд

Тікток живе за принципом: "Чим простіше – тим краще". І ця хода – найкраще тому підтвердження. Щоб долучитися до тренду, користувачі повторюють характерну ходу Хісина, часто додаючи власні елементи або варіації. Вивчити танець неважко, адже він полягає у повторюваних рухах, які нагадують ходьбу. 

Як повторити вірусний танець: дивіться відео

@lento.lento Obsessed | Ib : Heeseung @enhypen | #onceuponatime #onceuponatimeremix #djonceuponatime #djremix #dj #remix #dance #dancechallenge #dancetutorial #tutorial #heeseung #heeseungenhypen #lixicheng #enhypen #foryou #foryoupage #fyp #walktrend ♬ 오리지널 사운드 - enhypen

Важливо пам'ятати: головне не техніка, а вайб. Цей тренд не про ідеальність, а про самовираження, впевненість і трошки іронії над собою.

Раніше у соцмережах популярним став тренд GPT Doll, де користувачі діляться зображеннями гламурних "ляльок", згенерованих ШІ.