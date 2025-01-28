"На фоні палаючого Кремля було б топ": українські рятувальники розірвали мережу новим трендом
- Українські рятувальники підтримали популярний тренд у соцмережах, танцюючи під пісню Naughty Boy ft. Sam Smith La La La.
- Відео на сторінці МВС у TikTok за 2 дні зібрало понад 1,2 мільйона переглядів і викликало активну реакцію користувачів.
Працівники ДСНС підтримали тренд, який став вірусним у соцмережах. На оприлюднених кадрах вони танцюють під популярну пісню Naughty Boy ft. Sam Smith La La La.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток mvs.ua.
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Відео оприлюднили 25 січня на сторінці Міністерства внутрішніх справ у тіктоці.
Українські рятувальники долучились до тренду,
– мовиться у підписі до відео.
Також вони тегнули канадського рятувальника, який веде свій блог у тіктоці і танцює у службовій формі під різні треки.
Українські рятувальники розірвали мережу новим трендом: дивіться відео
Реакція соцмереж
Відео лише за 2 дні набрало понад 1,2 мільйона переглядів, понад 122 тисячі вподобань та понад 1300 коментарів. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Викликав рятувальників, бо загорілась Москва, тим часом рятувальники".
- "А тут можна писати, що ви вогонь?".
- "Закриваємо тренд, вони виграли".
- "Тим часом я в палаючому будинку".
- "Ті, хто повинні тушити, підпалили".
- "На фоні палаючого Кремля було б топ".