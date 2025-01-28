УКР РУС
28 січня 2025, 20:04
1

"На фоні палаючого Кремля було б топ": українські рятувальники розірвали мережу новим трендом

Альона Захарова
Основні тези
  • Українські рятувальники підтримали популярний тренд у соцмережах, танцюючи під пісню Naughty Boy ft. Sam Smith La La La.
  • Відео на сторінці МВС у TikTok за 2 дні зібрало понад 1,2 мільйона переглядів і викликало активну реакцію користувачів.

Працівники ДСНС підтримали тренд, який став вірусним у соцмережах. На оприлюднених кадрах вони танцюють під популярну пісню Naughty Boy ft. Sam Smith La La La.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток mvs.ua.

Дивіться також Як обійняти себе з дитинства: покрокова інструкція

Відео оприлюднили 25 січня на сторінці Міністерства внутрішніх справ у тіктоці. 

Українські рятувальники долучились до тренду,
– мовиться у підписі до відео.

Також вони тегнули канадського рятувальника, який веде свій блог у тіктоці і танцює у службовій формі під різні треки.

Українські рятувальники розірвали мережу новим трендом: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео лише за 2 дні набрало понад 1,2 мільйона переглядів, понад 122 тисячі вподобань та понад 1300 коментарів. Ось, які коментарі залишали люди:

  • "Викликав рятувальників, бо загорілась Москва, тим часом рятувальники".
  • "А тут можна писати, що ви вогонь?".
  • "Закриваємо тренд, вони виграли".
  • "Тим часом я в палаючому будинку".
  • "Ті, хто повинні тушити, підпалили".
  • "На фоні палаючого Кремля було б топ".