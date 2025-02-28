Оце так поворот: у мережі завірусився новий тренд під трек My Name Is Mama

У тіктоці стрімко набирає популярності новий тренд. Люди записують кумедні відео під трек "My Name Is Mama", виставляючи своїх дорослих друзів, братів та сестер за своїх дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @melina_frb.

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У чому полягає суть тренду

Суть тренду полягає у створенні кумедних відео під трек "My Name Is Mama", де люди жартома виставляють своїх дорослих друзів, братів та сестер у ролі своїх дітей.

Спершу відео виглядає цілком звичайним. Людина танцює під трек з "дитиною" на руках. Але в один момент "дитина" розвертає голову на камеру і ми бачимо дорослу людину. Це додає не аби якої комічності ситуації.

Новий тренд завірусився у мережі: дивіться відео

У чому полягає новий тренд: дивіться відео

Що знімають люди: дивіться відео

Як повторити вірусний тренд

Повторити тренд доволі легко. Деталі показала користувачка із ніком jacopoaquila_. Спершу потрібно взяти велику ковдру та обмотати її довкола голови "дитини", іншу частину зібрати так, щоб здавалося, що це тіло. Людина, яка грає "дитину" просто ховається за "мамою", а в потрібний момент розвертає голову до камери.

Як повторити цей тренд: дивіться відео

Реакція соцмереж

Тренд швидко став вірусним у мережі. Люди зізнаються, що спершу трохи лякаються, але потім не можуть стримати сміх: