Виглядає занадто молодим: у США людині-павуку Тому Голланду не продали пиво його ж бренду

Зірка "Людини павука" Том Голланд не зміг придбати пиво свого бренду в одному з магазинів США. Продавець пояснив, що відмовив через молодий вік актора. Хоча пиво було безалкогольним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LAD Bible.

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Інцидент стався 19 лютого. Том Голланд зізнався, що давно не був у США, тож вирішив знайти магазини за своїм безалкогольним пивом BERO. У двох з трьох відвіданих магазинів він взагалі не знайшов напій його виробництва, а в третьому таки побачив "своє пиво".

Цікаво! ​У жовтні 2024 року британський актор Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, запустив власний бренд безалкогольного пива під назвою Bero. Цей крок став результатом його особистої боротьби з алкогольною залежністю та прагненням створити альтернативу для тих, хто хоче насолоджуватися смаком пива без вживання алкоголю.

Однак купити його так і не вийшло. Попри те, що в одному з проходів висіла велика вивіска, на якій було написано, що це пиво "створив Том Голланд", продавець не впізнав актора. Чоловік, який працював у магазині, відмовився продавати 28-річній зірці пиво, хоча воно було й безалкогольне, через його молодий вигляд.



Том Голанд створив власне безалкогольне пиво / Фото з інстаграму Тома Голланда

Мені не хотіли продавати його, тому що мої британські документи не прийняли і я не зміг довести повноліття. Іронічно, що мені не продали мій продукт,

– розповів Голланд у відео.

Зрештою, Том все-таки зміг придбати власне пиво у магазині.



Том все-таки зміг придбати власне пиво / Фото з інстаграму Тома Голланда

Що відомо про Тома Голланда? Том Голланд – британський актор, відомий насамперед за роллю Пітера Паркера/Людини-павука у фільмах кіновсесвіту Marvel. Народився 1 червня 1996 року в Кінгстоні-на-Темзі, Англія. Його дебют на сцені відбувся у 2008 році, коли він зіграв головну роль у мюзиклі "Біллі Елліот" на Вест-Енді.



У 2015 році був обраний на роль Пітера Паркера/Людини-павука, вперше з'явившись у цій ролі у фільмі "Перший месник: Протистояння" (2016). Пізніше зіграв у таких фільмах, як "Людина-павук: Повернення додому" (2017), "Людина-павук: Далеко від дому" (2019) та "Людина-павук: Додому шляху нема" (2021).

Зауважимо, у січні 2022 року Том вирішив зробити місячну перерву у вживанні алкоголю, що стало початком його шляху до тверезого життя. Він зізнався, що раніше часто вживав алкоголь на публічних заходах та у повсякденному житті, що негативно впливало на його самопочуття.