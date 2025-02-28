Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що відомо про інцидент

Подія сталася ще 9 лютого. Тоді дайвери відкрили ящик із рибою, щоб погодувати акул. Але одна з них занадто захопилася і випадково заковтнула камеру. Вражає, але камера не вимкнулася, а продовжила знімати зсередини пащі.

Це видовище було дивовижним і лячним водночас. Очевидці події здивовано спостерігали за тим, що відбувається. Через певний час акула таки виплюнула пристрій, але він продовжував крутитися у воді. Гіду довелося кинутися в погоню за гаджетом, щоб повернути цінні кадри.

Цікаво знати! Тигрові акули відомі своїми розмірами та агресивною поведінкою. За даними Музею Флориди, вони можуть досягати 5,5 метра в довжину і посідають друге місце після білих акул за кількістю нападів на людей.

Що відбувалося всередині пащі акули: дивіться відео

Зауважимо, що цей інцидент стався всього за кілька днів до іншого неймовірного випадку. Біля берегів Чилійської Патагонії горбатий кит ледь не проковтнув каякера Адріана Сіманкаса. Інцидент потрапив на відео, яке зняв батько хлопця. На щастя, тварин швидко виплюнула каякера.

Після того як Адріан вибрався з води, його батько намагався заспокоїти сина. Молодий чоловік зізнався, що в перші секунди подумав, що вже не вибереться.

Важливо! Горбатий кит не може з'їсти людину повністю. Це пов'язане з розміром горла кита. Маючи величезні розміри (до 16 метрів у довжину), його стравохід дуже маленький – приблизно 10 – 15 сантиметрів у діаметрі. Це означає, що кит фізично не здатен проковтнути людину.