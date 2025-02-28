Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что известно об инциденте

Событие произошло еще 9 февраля. Тогда дайверы открыли ящик с рыбой, чтобы покормить акул. Но одна из них слишком увлеклась и случайно сглотнула камеру. Впечатляет, но камера не выключилась, а продолжила снимать изнутри пасти.

Это зрелище было удивительным и пугающим одновременно. Очевидцы происшествия удивленно наблюдали за тем, что происходит. Через некоторое время акула таки выплюнула устройство, но он продолжал вертеться в воде. Гиду пришлось броситься в погоню за гаджетом, чтобы вернуть ценные кадры.

Любопытно знать! Тигровые акулы известны своими размерами и агрессивным поведением. По данным Музея Флориды, они могут достигать 5,5 метра в длину и занимают второе место после белых акул по количеству нападений на людей.

Что происходило внутри пасти акулы: смотрите видео

Заметим, что этот инцидент произошел всего за несколько дней до другого невероятного случая. У берегов Чилийской Патагонии горбатый кит чуть не проглотил каякера Адриана Симанкас. Инцидент попал на видео, которое снял отец парня. К счастью, животных быстро выплюнула каякера.

После того как Адриан выбрался из воды, его отец пытался успокоить сына. Молодой человек признался, что в первые секунды подумал, что уже не выберется.

Важно! Горбатый кит не может съесть человека полностью. Это связано с размером горла кита. Имея огромные размеры (до 16 метров в длину), его пищевод очень маленький – примерно 10 – 15 сантиметров в диаметре. Это значит, что кит физически не способен проглотить человека.