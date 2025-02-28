Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LAD Bible.

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Инцидент произошел 19 февраля. Том Холланд признался, что давно не был в США, поэтому решил найти магазины за своим безалкогольным пивом BERO. В двух из трех посещенных магазинов он вообще не нашел напиток его производства, а в третьем таки увидел "свое пиво".

Интересно! В октябре 2024 года британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, запустил собственный бренд безалкогольного пива под названием Bero. Этот шаг стал результатом его личной борьбы с алкогольной зависимостью и стремлением создать альтернативу для тех, кто хочет наслаждаться вкусом пива без употребления алкоголя.

Однако купить его так и не получилось. Несмотря на то, что в одном из проходов висела большая вывеска, на которой было написано, что это пиво "создал Том Холланд", продавец не узнал актера. Мужчина, который работал в магазине, отказался продавать 28-летней звезде пиво, хотя оно было и безалкогольное, из-за его молодого вида.



Том Холланд создал собственное безалкогольное пиво / Фото из инстаграма Тома Холланда

Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли и я не смог доказать совершеннолетие. Иронично, что мне не продали мой продукт,

– рассказал Холланд в видео.

В конце концов, Том все-таки смог приобрести собственное пиво в магазине.



Том все-таки смог приобрести собственное пиво / Фото из инстаграма Тома Холланда

Что известно о Томе Холланде? Том Холланд – британский актер, известный прежде всего по роли Питера Паркера/Человека-паука в фильмах киновселенной Marvel. Родился 1 июня 1996 года в Кингстоне-на-Темзе, Англия. Его дебют на сцене состоялся в 2008 году, когда он сыграл главную роль в мюзикле "Билли Эллиот" на Вест-Энде.



В 2015 году был выбран на роль Питера Паркера/Человека-паука, впервые появившись в этой роли в фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016). Позже сыграл в таких фильмах, как "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) и "Человек-паук: Домой пути нет" (2021).

Заметим, в январе 2022 года Том решил сделать месячный перерыв в употреблении алкоголя, что стало началом его пути к трезвой жизни. Он признался, что раньше часто употреблял алкоголь на публичных мероприятиях и в повседневной жизни, что негативно влияло на его самочувствие.