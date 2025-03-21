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Розваги Курйози "Усі думають, що це ядерна зброя": Трамп зізнався, що має кнопку "Diet Coke" на своєму столі
21 березня, 16:39
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"Усі думають, що це ядерна зброя": Трамп зізнався, що має кнопку "Diet Coke" на своєму столі

Альона Захарова
Основні тези
  • Дональд Трамп має червону кнопку на своєму столі, яка викликає офіціанта з дієтичною колою.
  • Кнопка була однією з перших речей, які Трамп повторно встановив в Овальному кабінеті після повернення до Білого дому.

Посада президента країни, хоч і передбачає величезну відповідальність, але все ж має і низку переваг. До прикладу, здійснювати свої маленькі мрії та втілювати в життя дивні бажання. Так сталося і в Дональда Трампа, який розмістив на столі червону кнопку з "Diet Coke".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами зізнався, що разом з ним до Білого дому повернулася і червона кнопка. Раніше Джо Байден забрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою. 

Що відомо про кнопку з колою

Американський лідер зазначив, що обожнює дієтичну колу, яка допомагає йому тримати себе у формі. За деякими даними, Трамп випивав до 12 банок дієтичної кока-коли на день під час свого першого терміну. Тож, він наказав зробити у себе на столі червону кнопку. 

Всі думають, що це – ядерна зброя, вони кажуть, що якщо я натисну це, то розпочнеться кінець світу,
– зізнався Трамп. 

Насправді ж, цією кнопкою Трамп викликає офіціанта, який приносить йому колу. 

Цікаво! Кнопка "Дієтична кола" була однією з перших речей, які президент повторно встановив в Овальному кабінеті.

Трамп має кнопку "Diet Coke" на своєму столі: дивіться відео

Зауважимо, що на честь інавгурації компанія Coca-Cola подарувала Дональду Трампу пам'ятну пляшку дієтичної кока-коли. Така традиція у компанії існує ще з 2005 року. 