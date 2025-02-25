Трамп похвалив Макрона за те, що він говорить французькою без перекладача

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до США, де зустрівся в Овальному кабінеті Білого дому з Дональдом Трампом. Під час цього стався курйозний інцидент, коли Трамп заявив, що Макрон розмовляє французькою без перекладача.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт Benny Johnson у соцмережі Х.

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Що сталося на зустрічі

Дональд Трамп поділився веселою історією з журналістами, розповідаючи про те, як президент Франції Еммануель Макрон вражає його володінням французькою мовою без перекладача.

Наступного дня я прочитав газети і сказав: "Це не те, що ми сказали". Він розумний клієнт!,

– зазначив Трамп.

Попри спроби Трампа додати пікантного гумору до міжнародної дипломатії, у цьому випадку його жарт звучить як легка іронія над очевидним фактом: Макрон точно знає французьку без перекладача, адже він – президент Франції.

Що сказав Трамп: дивіться відео

https://x.com/bennyjohnson/status/1894096336288378898?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2XS3cAEEWIkD0WjdnEAvKs7DlaDYCFDTi_RkEueRUi2QXa4nsb9czZBIc_aem_-_aTszpAtzmy3QuYFgvF9Q

Такі моменти тільки додають колориту політичним дискусіям та показують, що навіть у серйозних справах місце для жартів та легкої самоіронії.

Попри обговорення важливих питань, на зустрічі були й інші курйозні та навіть пікантні моменти. Як-от коли Макрон доторкнувся до коліна Трампа. Через певний час Трамп повторив жест, що може вказувати на їхні дружні стосунки.



Макрон торкнувся коліна Трампа / Скриншот з відео

Як минула зустріч