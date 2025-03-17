Президент чи нянька: у мережі завірусилися нові кадри Трампа із сином Маска
- Нові фото та відео показують, як президент США Дональд Трамп гуляє з сином Ілона Маска, X Æ A-12, перед посадкою на літак морської піхоти Force One.
- Фото викликали неоднозначну реакцію в соцмережах.
Днями у мережі завірусилися нові фото, на яких син Ілона Маска гуляє з президентом США Дональдом Трампом. Американці у коментарях сприйняли це неоднозначно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
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Про які фото мовиться
Вірусні кадри опублікував Білий дім, зазначивши, що Трамп з "Малюком Х" прямують до літака морської піхоти Force One. На кадрах Трамп показує свій фірмовий великий палець, а син Маска, X Æ A-12 щасливо посміхається. Після короткої прогулянки обидва сідають у літак.
Трамп прогулявся із сином Маска: дивіться відео
"Малюк Х" схвильовано стрибає поруч із президентом Трампом на галявині Білого дому, коли вони прямують до літака. У руках він тримає щось схоже на пакет із цукерками.
Цікаво! Раніше син Маска вже відвідував Білий дім, де побачився з Дональдом Трампом. Тоді поведінка хлопчика, який копіював рухи батька і робив кумедні гримаси, також викликала неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.
Реакція соцмереж
Такі фото викликали неоднозначну реакцію у мережі. Прихильники нового очільника США, очевидно, були приємно вражені діями Трампа. Тоді як решта риторично питала: американці обрали собі президента чи няньку для сина мільярдера?
Ось які коментарі вони залишали:
- "Мені подобається це фото! Lil X виглядає таким щасливим".
- "Дорогоцінна дитина! Це так мило, коли президент Трамп переходить у режим дідуся".
- "Здається, Трамп любить усіх дітей. Це так приємно бачити в нашому Білому домі".
- "Ось що відбувається, коли на посаді є людина, яка любить свою сім'ю, любить свою країну! Приєднуйтесь!".
Це щаслива фотографія,
– написав Маск на X.
Користувачі мережі пригадали, як кілька тижнів тому син Маска розмазав свою козюлю по столу Resolute в Овальному кабінеті. Тоді Трамп замінив його.
- "Здається діду просто хочеться няньчити внуків".
- "Білий дім перетворився в дитячий садок…, а Трамп в няньку?".
- "Гітлер теж любив бавитись з дітьми підлеглих".