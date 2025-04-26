Переговори про важливе: у мережі створили меми про зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Українці в мережі відреагували на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані. Президенти мали нетривалу зустріч під час поховання Папи Римського Франциска. Фотографії з їхніх перемовин швидко перетворилися на меми.

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що президенти сиділи на стільцях посеред кімнати. Найсмішніші меми для вас зібрав 24 Канал.

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Несподівані перемовини Зеленського і Трампа

У суботу, 26 квітня, у Римі пройшла церемонія прощання з Папою Римським Франциском. На похорон прийшли сотні тисяч людей, серед яких – немало державних високопосадовців. Володимир Зеленський і Дональд Трамп були в числі відвідувачів. У перерві на церемонії вони провели кількахвилинні переговори, на яких домовилися співпрацювати далі.

Користувачі мереж одразу ж почали фантазувати, про що говрили президенти і де б вони могли так само посидіти.



Усе як треба / Скриншот з Х

У мережі також припустили, що міг запитати Дональд Трамп у Володимира Зеленського і про що вони могли ще говорити.



Дуже продуктивна розмова / Фото з Х Yura Puzichenko



Трішки не те місце для розмов / Фото GONI Мемаси



Розмови про важливе / Фото з Х КубоКратія

А чому б не уявити, що зустріч президентів могла б пройти в іншому місті, наприклад у Чернівцях?



Чудове місце для переговорів / Фото телеграм-канал "Хороші Чернівці"

У телеграмі користувачі пожартували, що для хороших переговорів президентам дечого бракувало.

Картина не домальована / Скриншот з Телеграм-каналу "Перша приватна мемарня"

Загалом творчість українців заполонила соцмережі. Тематика мемів – різноманітна, дехто навіть писав вірші.

Меми про зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані / Фото із соцмереж

До слова користувачі пригадали, що колись Зеленський так само спілкувався з президентом Франції Емануелем Макроном. Схоже, в лідерів країн є така традиція.



Зеленський спілкувався з Макроном як старі друзі / Фото Перша приватна мемарня

До речі, прощання з Папою Франциском проходило на площі Святого Петра. Щодо цього українці також пожартували, згадавши про опозицію Зеленського й Порошенка.



Трішки політики в мемах / Фото GONI Мемаси