Переговори про важливе: у мережі створили меми про зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані
- Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали коротку зустріч у Ватикані під час поховання Папи Римського Франциска.
- Фотографії їхніх перемовин викликали хвилю мемів серед українських користувачів соцмереж.
Українці в мережі відреагували на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані. Президенти мали нетривалу зустріч під час поховання Папи Римського Франциска. Фотографії з їхніх перемовин швидко перетворилися на меми.
Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що президенти сиділи на стільцях посеред кімнати. Найсмішніші меми для вас зібрав 24 Канал.
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Несподівані перемовини Зеленського і Трампа
У суботу, 26 квітня, у Римі пройшла церемонія прощання з Папою Римським Франциском. На похорон прийшли сотні тисяч людей, серед яких – немало державних високопосадовців. Володимир Зеленський і Дональд Трамп були в числі відвідувачів. У перерві на церемонії вони провели кількахвилинні переговори, на яких домовилися співпрацювати далі.
Користувачі мереж одразу ж почали фантазувати, про що говрили президенти і де б вони могли так само посидіти.
У мережі також припустили, що міг запитати Дональд Трамп у Володимира Зеленського і про що вони могли ще говорити.
Дуже продуктивна розмова / Фото з Х Yura Puzichenko
Трішки не те місце для розмов / Фото GONI Мемаси
Розмови про важливе / Фото з Х КубоКратія
А чому б не уявити, що зустріч президентів могла б пройти в іншому місті, наприклад у Чернівцях?
Чудове місце для переговорів / Фото телеграм-канал "Хороші Чернівці"
У телеграмі користувачі пожартували, що для хороших переговорів президентам дечого бракувало.
Картина не домальована / Скриншот з Телеграм-каналу "Перша приватна мемарня"
Загалом творчість українців заполонила соцмережі. Тематика мемів – різноманітна, дехто навіть писав вірші.
Меми про зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані / Фото із соцмереж
До слова користувачі пригадали, що колись Зеленський так само спілкувався з президентом Франції Емануелем Макроном. Схоже, в лідерів країн є така традиція.
Зеленський спілкувався з Макроном як старі друзі / Фото Перша приватна мемарня
До речі, прощання з Папою Франциском проходило на площі Святого Петра. Щодо цього українці також пожартували, згадавши про опозицію Зеленського й Порошенка.