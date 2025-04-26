Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что президенты сидели на стульях посреди комнаты. Самые смешные мемы для вас собрал 24 Канал.
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Неожиданные переговоры Зеленского и Трампа
В субботу, 26 апреля, в Риме прошла церемония прощания с Папой Римским Франциском. На похороны пришли сотни тысяч людей, среди которых – немало государственных чиновников. Владимир Зеленский и Дональд Трамп были в числе посетителей. В перерыве на церемонии они провели многоминутные переговоры, на которых договорились сотрудничать дальше.
Пользователи сетей сразу же начали фантазировать, о чем говрили президенты и где бы они могли так же посидеть.
Все как надо / Скриншот с Х
В сети также предположили, что мог спросить Дональд Трамп у Владимира Зеленского и о чем они могли еще говорить.
Очень продуктивный разговор / Фото с Х Yura Puzichenko
Немножко не то место для разговоров / Фото GONI Мемасы
Разговоры о важном / Фото с Х КубоКратия
А почему бы не представить, что встреча президентов могла бы пройти в другом городе, например в Черновцах?
Замечательное место для переговоров / Фото телеграмм-канал "Хорошие Черновцы"
В телеграме пользователи пошутили, что для хороших переговоров президентам кое-чего не хватало.
Картина не дорисована / Скриншот из Телеграмм-канала "Перша приватна мемарня"
В целом творчество украинцев заполонило соцсети. Тематика мемов – разнообразна, некоторые даже писали стихи.
Мемы о встрече Трампа и Зеленского в Ватикане / Фото из соцсетей
К слову пользователи вспомнили, что когда-то Зеленский так же общался с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Похоже, у лидеров стран есть такая традиция.
Зеленский общался с Макроном как старые друзья / Фото Перша приватна мемарня
Кстати, прощание с Папой Франциском проходило на площади Святого Петра. По этому поводу украинцы также пошутили, вспомнив об оппозиции Зеленского и Порошенко.
Немного политики в мемах / Фото GONI Мемасы