"Владімір, стоп": мережа вибухнула мемами після звернення Трампа до Путіна
- Українці з гумором відреагували на звернення Трампа до Путіна з проханням укласти мирну угоду, порівнюючи це зі зверненням до Гітлера.
- Соцмережі заповнилися жартами та мемами на цю тему, висміюючи роль Трампа у переговорах і його лояльність до Росії.
Українці з гумором відреагували на нещодавнє звернення Дональда Трампа до Володимира Путіна. Американський лідер попросив російського диктатора укласти мирну угоду після масованого обстрілу України 24 квітня.
Українці у соцмережах порівняли це прохання зі зверненням до Гітлера. Це й не дивно, адже обидва диктатори мають чимало спільного. Найсмішніші меми для вас зібрав 24 Канал.
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Як відомо, прохання зупинитися Трамп опублікував у соцмережі Х. Він написав, що пора вже завершувати війну та йди на мирну угоду, яку американський лідер активно просуває. Те, наскільки вона вигідна для України – це вже інше питання.
Користувачі соцмереж одразу ж пофантазували, як Трамп просить Путіна зупинитися. У мережі з'явилося чимало смішних мемів.
Як Трамп звернувся до Путіна / Фото Goni
Роль Трампа у переговорах / Фото з мережі
"Домовленості" з диктатором / Фото Goni
Владімір, зупинись / Фото з мережі
Трамп у 1940 році / Фото з мережі
Можливо, Трамп звертався не до того Володимира / Фото з мережі
Соцмережі не оминули увагою і тему самих переговорів. Трампа неодноразово звинувачували у лояльності та підігруванні Росії.
Соцмережі жартують про перебіг переговорів / Фото Goni
Пожартували і про те, що Трамп насправді є агентом Кремля, тому отримав багато нагород за це. А також уявили, як Путін "осідлав" Трампа, а той просить зупинитися.
Саме так відчувається твітер Трампа / Фото з мережі