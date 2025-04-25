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Розваги Fun "Владімір, стоп": мережа вибухнула мемами після звернення Трампа до Путіна
25 квітня, 10:18
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"Владімір, стоп": мережа вибухнула мемами після звернення Трампа до Путіна

Альона Захарова
Основні тези
  • Українці з гумором відреагували на звернення Трампа до Путіна з проханням укласти мирну угоду, порівнюючи це зі зверненням до Гітлера.
  • Соцмережі заповнилися жартами та мемами на цю тему, висміюючи роль Трампа у переговорах і його лояльність до Росії.

Українці з гумором відреагували на нещодавнє звернення Дональда Трампа до Володимира Путіна. Американський лідер попросив російського диктатора укласти мирну угоду після масованого обстрілу України 24 квітня.

Українці у соцмережах порівняли це прохання зі зверненням до Гітлера. Це й не дивно, адже обидва диктатори мають чимало спільного. Найсмішніші меми для вас зібрав 24 Канал.

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Як відомо, прохання зупинитися Трамп опублікував у соцмережі Х. Він написав, що пора вже завершувати війну та йди на мирну угоду, яку американський лідер активно просуває. Те, наскільки вона вигідна для України – це вже інше питання. 

Користувачі соцмереж одразу ж пофантазували, як Трамп просить Путіна зупинитися. У мережі з'явилося чимало смішних мемів.


Як Трамп звернувся до Путіна / Фото Goni


Роль Трампа у переговорах / Фото з мережі


"Домовленості" з диктатором / Фото Goni


Владімір, зупинись / Фото з мережі


Трамп у 1940 році / Фото з мережі


Можливо, Трамп звертався не до того Володимира / Фото з мережі

Соцмережі не оминули увагою і тему самих переговорів. Трампа неодноразово звинувачували у лояльності та підігруванні Росії. 


Соцмережі жартують про перебіг переговорів / Фото Goni

Пожартували і про те, що Трамп насправді є агентом Кремля, тому отримав багато нагород за це. А також уявили, як Путін "осідлав" Трампа, а той просить зупинитися.


Саме так відчувається твітер Трампа / Фото з мережі


Трамп насправді є агентом Кремля / Фото з мережі