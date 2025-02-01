"Забагато говорить": у Білому домі хочуть найняти додаткових стенографістів для Трампа

У Білому домі всерйоз замислюються над тим, щоб найняти додаткових стенографістів. Все через те, що наявний персонал не справляється з навантаженням після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Як пишуть журналісти, лише за перший тиждень після повернення Трампа у Білий дім він публічно виступав 7 годин 44 хвилини.

Цікаво! Це довше, ніж дивитися один за одним фільми оригінальної трилогії "Зоряних воєн".

Associated Press зазначає, що більшість президентів намагаються починати термін з великої кількості публічних промов. Але Трамп "грає в іншій лізі", бо він "хороший шоумен", який визнає свою словесну майстерність.



Трамп публічно виступав 7 годин 44 хвилини за перші дні на посаді / Фото АР

Крім того, за перші 9 днів свого президентства Трамп підписав 38 указів. Це рекорд за швидкістю серед президентів у сучасній історії США. За цей час Трамп уже встиг:

призупинити програми зовнішньої допомоги США на 90 днів,

вийти з Паризької кліматичної угоди й Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Для порівняння президенти Джо Байден і Гаррі Трумен підписали лише 40 указів за свої перші 100 президентських днів. Тож, у Білому домі розглядають можливість найняти ще одного стенографіста.

Довідка. Стенографіст – це людина, яка швидко записує усну мову за допомогою спеціальних скорочень або стенографічної машинки. В офіційних установах він займається транскрипцією виступів, зустрічей та переговорів.