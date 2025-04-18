На острові у Тихому океані вперше встановили банкомат: це перетворилося на справжнє свято

У тихоокеанській державі Тувалу сталася фантастична подія, яку вже охрестили подією року. Там з'явилися перші банкомати.

Для країни, де раніше розплачувалися лише готівкою, це стало справжнім святом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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На головному острові Фунафуті прем'єр-міністр Фелеті Тео у присутності місцевих високопосадовців урочисто розрізав гігантський шоколадний торт.

Генеральний директор Національного банку назвав цю подію "великим досягненням" і "трансформаційним кроком". Він наголосив, що це відкриє нові можливості для економічного розвитку країни.



На острові у Тихому океані вперше встановили банкомат / Фото з мережі

Що відомо про острівну країну

Острівна країна Тувалу – це одна з найменших, найвіддаленіших і найнижчих країн світу, але водночас дуже унікальна. Вона розташована у Тихому океані між Гаваями й Австралією. Її населення складає усього приблизно 11 тисяч осіб, а площа – 26 кілометрів квадратних.

Тувалу складається з 9 коралових островів (атолів), більшість з яких дуже вузькі та майже не мають висоти – менше ніж 2 – 3 метри над рівнем моря. Через це країна вважається однією з найвразливіших до змін клімату.

Всередині країни мешканці пересуваються між островами на поромах – внутрішніх авіарейсів немає.

Тим часом італійський уряд вимагає, щоб UniCredit вийшов з російської території, щоб схвалити поглинання Banco BPM. Зауважимо, що UniCredit – це друга найбільша банківська група Італії. Це один з банків, який не покинув російську територію після початку повномасштабної війни в Україні.