Вимерли кількасот років тому: з України намагалися вивести рідкісні зуби мамонтів
- Київські митники вилучили зуби мамонтів з поштового відправлення, яке намагалися переправити до США під виглядом художніх заготовок.
- Експерти виявили, що зуби належали двом різним мамонтам, які жили 305 – 130 тисяч років тому, і мали культурну та наукову цінність.
Київські митники виявили та вилучили з поштового відправлення зуби вимерлих мамонтів. Їх чоловік з Пирятина намагався переправити до США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну служба України.
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Як зуби хотіли вивести за кордон
Відомо, що чоловік намагався переслати їх у міжнародному поштовому відправленні під виглядом креативних художніх заготовок вартістю 10 доларів. На щастя, митники були пильними та виявили палеонтологічні зразки, які мають культурну і наукову цінність.
Що відомо про знахідку
Як зазначили експерти Національного науково-природничого музею, пластини, які перебували в посилці, – це два зуби двох різних мамонтів. Тваринам, яким належали зуби, було 15 і 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену (до палеоліту), тобто 305 – 130 тисяч років тому.
З України намагалися вивести рідкісні зуби мамонтів / Фото Державної митної служби
Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань зразки втратили природний цемент, а також коріння. Наразі відомо, що культурні цінності вилучили.
Як зуби могли зберегти до наших днів
Зуби мамонтів могли зберегтися до наших днів завдяки кільком природним факторам:
- Перебування у вічній мерзлоті. Холод запобігав розкладанню органічних матеріалів, включаючи зуби та кістки.
- Мінералізація (фосилізація). Іноді зуби зазнавали процесу фосилізації – поступового заміщення органічних речовин мінералами. Це робило їх більш міцними та дозволяло зберегтися тисячі років.
- Високий вміст дентину. Зуби мамонтів мали багатошарову структуру з високим вмістом дентину, що робило їх значно міцнішими за інші кістки та більш стійкими до часу та впливу довкілля.