Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
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Как зубы хотели вывести за границу
Известно, что мужчина пытался переслать их в международном почтовом отправлении под видом креативных художественных заготовок стоимостью 10 долларов. К счастью, таможенники были бдительными и обнаружили палеонтологические образцы, которые имеют культурную и научную ценность.
Что известно о находке
Как отметили эксперты Национального научно-природоведческого музея, пластины, которые находились в посылке, – это два зуба двух разных мамонтов. Животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305 – 130 тысяч лет назад.
Из Украины пытались вывести редкие зубы мамонтов / Фото Государственной таможенной службы
Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств образцы потеряли естественный цемент, а также корни. Сейчас известно, что культурные ценности изъяли.
Как зубы могли сохранить до наших дней
Зубы мамонтов могли сохраниться до наших дней благодаря нескольким природным факторам:
- Пребывание в вечной мерзлоте. Холод предотвращал разложение органических материалов, включая зубы и кости.
- Минерализация (фоссилизация). Иногда зубы подвергались процессу фоссилизации – постепенного замещения органических веществ минералами. Это делало их более прочными и позволяло сохраниться тысячи лет.
- Высокое содержание дентина. Зубы мамонтов имели многослойную структуру с высоким содержанием дентина, что делало их значительно прочнее других костей и более устойчивыми к времени и воздействию окружающей среды.