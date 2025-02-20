Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Как зубы хотели вывести за границу

Известно, что мужчина пытался переслать их в международном почтовом отправлении под видом креативных художественных заготовок стоимостью 10 долларов. К счастью, таможенники были бдительными и обнаружили палеонтологические образцы, которые имеют культурную и научную ценность.

Что известно о находке

Как отметили эксперты Национального научно-природоведческого музея, пластины, которые находились в посылке, – это два зуба двух разных мамонтов. Животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305 – 130 тысяч лет назад.



Из Украины пытались вывести редкие зубы мамонтов / Фото Государственной таможенной службы

Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств образцы потеряли естественный цемент, а также корни. Сейчас известно, что культурные ценности изъяли.

Как зубы могли сохранить до наших дней

Зубы мамонтов могли сохраниться до наших дней благодаря нескольким природным факторам: