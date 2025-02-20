Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну служба України.

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Як зуби хотіли вивести за кордон

Відомо, що чоловік намагався переслати їх у міжнародному поштовому відправленні під виглядом креативних художніх заготовок вартістю 10 доларів. На щастя, митники були пильними та виявили палеонтологічні зразки, які мають культурну і наукову цінність.

Що відомо про знахідку

Як зазначили експерти Національного науково-природничого музею, пластини, які перебували в посилці, – це два зуби двох різних мамонтів. Тваринам, яким належали зуби, було 15 і 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену (до палеоліту), тобто 305 – 130 тисяч років тому.



З України намагалися вивести рідкісні зуби мамонтів / Фото Державної митної служби

Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань зразки втратили природний цемент, а також коріння. Наразі відомо, що культурні цінності вилучили.

Як зуби могли зберегти до наших днів

Зуби мамонтів могли зберегтися до наших днів завдяки кільком природним факторам: