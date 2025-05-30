"Доббі вільний": соцмережі вибухнули мемами на честь останнього дзвоника
- Соцмережі наповнені мемами та жартами на честь останнього дзвоника, який відзначає завершення навчального року в Україні.
- Хоча школярі та вчителі радіють закінченню навчання, деякі батьки дивляться на це з меншою радістю, адже попереду літо з дітьми вдома.
Поки лунають останні дзвоники по школах України, інтернет буквально вибухає від мемів, відео та постів. Цей день став не просто фінальною крапкою в навчальному році, а справжнім святом незалежності – і для учнів, і для вчителів, і, звісно, для батьків... хоча з останніми ситуація трохи складніша.
Як соцмережі реагують на свято останнього дзвоника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Діти та вчителі щасливі
Меми зі щасливими школярами, що вибігають зі шкільних дверей заповнили стрічки соцмереж. Вже класичним жартом є зображення дітей із написом "Доббі вільний!".
Меми про останній дзвоник / Фото із соцмереж
Діти та вчителі святкують / Фото із соцмереж
Останній дзвоник / Фото з мережі
Реакція рідних на останній дзвоник: дивіться відео
Хоча здається, що школярі найбільше чекають цього дня – вчителі 11 класів не менш емоційні. Останній дзвоник для них – це не просто кінець року, а випуск своїх "дорослих дітей" у життя.
Вчителі також щасливі: дивіться відео
Нарешті вчителі можуть відпочити: дивіться відео
Крім того, у соцмережах жартують про перебіг самого святкування, яке у всіх школах країни відбувається приблизно за однаковим сценарієм.
Типовий останній дзвоник: дивіться відео
Не всі поділяють захвату
Натомість є люди, які не так тішаться завершенню навчального року. До прикладу, для батьків дзвоник – не звільнення, а, радше, початок домашньої сесії виживання. Але спершу – відсвяткувати!
Батьки також святкують: дивіться відео
Як інші реагують на кінець навчального року / Фото з мережі
Коли працюєш на останній дзвоник: дивіться відео