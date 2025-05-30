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30 травня, 12:00
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"Доббі вільний": соцмережі вибухнули мемами на честь останнього дзвоника

Альона Захарова
Основні тези
  • Соцмережі наповнені мемами та жартами на честь останнього дзвоника, який відзначає завершення навчального року в Україні.
  • Хоча школярі та вчителі радіють закінченню навчання, деякі батьки дивляться на це з меншою радістю, адже попереду літо з дітьми вдома.

Поки лунають останні дзвоники по школах України, інтернет буквально вибухає від мемів, відео та постів. Цей день став не просто фінальною крапкою в навчальному році, а справжнім святом незалежності – і для учнів, і для вчителів, і, звісно, для батьків... хоча з останніми ситуація трохи складніша.

Як соцмережі реагують на свято останнього дзвоника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Діти та вчителі щасливі

Меми зі щасливими школярами, що вибігають зі шкільних дверей заповнили стрічки соцмереж. Вже класичним жартом є зображення дітей із написом "Доббі вільний!". 


Меми про останній дзвоник / Фото із соцмереж


Діти та вчителі святкують / Фото із соцмереж


Останній дзвоник / Фото з мережі

Реакція рідних на останній дзвоник: дивіться відео

Хоча здається, що школярі найбільше чекають цього дня – вчителі 11 класів не менш емоційні. Останній дзвоник для них – це не просто кінець року, а випуск своїх "дорослих дітей" у життя.

Вчителі також щасливі: дивіться відео

@angelina_bilan #останнійдзвоник ♬ original sound - Aнгеліна Білан

Нарешті вчителі можуть відпочити: дивіться відео

@tata_sh_ukr #тетянка #teachersoftiktok #молодівчительки️ #вчительськібудні #тіктоквчительки #вчительськіприколи #останнійдзвоник ♬ оригінальний звук - anoylA

Крім того, у соцмережах жартують про перебіг самого святкування, яке у всіх школах країни відбувається приблизно за однаковим сценарієм. 

Типовий останній дзвоник: дивіться відео

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Не всі поділяють захвату

Натомість є люди, які не так тішаться завершенню навчального року. До прикладу, для батьків дзвоник – не звільнення, а, радше, початок домашньої сесії виживання. Але спершу – відсвяткувати!

Батьки також святкують: дивіться відео

@vlasyuchka_andreevna

Урааааа...канікули!

♬ оригинальный звук - Елена


Як інші реагують на кінець навчального року / Фото з мережі

Коли працюєш на останній дзвоник: дивіться відео

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