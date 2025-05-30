Как соцсети реагируют на праздник последнего звонка – читайте в материале 24 Канала.
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Дети и учителя счастливы
Мемы со счастливыми школьниками, выбегающими из школьных дверей заполнили ленты соцсетей. Уже классической шуткой является изображение детей с надписью "Добби свободен!".
Мемы о последнем звонке / Фото из соцсетей
Дети и учителя празднуют / Фото из соцсетей
Последний звонок / Фото из сети
Реакция родных на последний звонок: смотрите видео
Хотя кажется, что школьники больше всего ждут этого дня – учителя 11 классов не менее эмоциональны. Последний звонок для них – это не просто конец года, а выпуск своих "взрослых детей" в жизнь.
Учителя также счастливы: смотрите видео
Наконец учителя могут отдохнуть: смотрите видео
Кроме того, в соцсетях шутят о ходе самого празднования, которое во всех школах страны происходит примерно по одинаковому сценарию.
Типичный последний звонок: смотрите видео
Не все разделяют восторг
Зато есть люди, которые не так радуются завершению учебного года. К примеру, для родителей звонок – не освобождение, а, скорее, начало домашней сессии выживания. Но сначала – отпраздновать!
Родители также празднуют: смотрите видео
Как другие реагируют на конец учебного года / Фото из сети
Когда работаешь на последний звонок: смотрите видео