Як соцмережі реагують на свято останнього дзвоника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Діти та вчителі щасливі

Меми зі щасливими школярами, що вибігають зі шкільних дверей заповнили стрічки соцмереж. Вже класичним жартом є зображення дітей із написом "Доббі вільний!".



Меми про останній дзвоник / Фото із соцмереж



Діти та вчителі святкують / Фото із соцмереж



Останній дзвоник / Фото з мережі

Реакція рідних на останній дзвоник: дивіться відео

Хоча здається, що школярі найбільше чекають цього дня – вчителі 11 класів не менш емоційні. Останній дзвоник для них – це не просто кінець року, а випуск своїх "дорослих дітей" у життя.

Вчителі також щасливі: дивіться відео

Нарешті вчителі можуть відпочити: дивіться відео

Крім того, у соцмережах жартують про перебіг самого святкування, яке у всіх школах країни відбувається приблизно за однаковим сценарієм.

Типовий останній дзвоник: дивіться відео

Не всі поділяють захвату

Натомість є люди, які не так тішаться завершенню навчального року. До прикладу, для батьків дзвоник – не звільнення, а, радше, початок домашньої сесії виживання. Але спершу – відсвяткувати!

Батьки також святкують: дивіться відео



Як інші реагують на кінець навчального року / Фото з мережі

Коли працюєш на останній дзвоник: дивіться відео