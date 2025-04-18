Історичне досягнення: українська дівчинка встановила світовий рекорд

Українка, на ім'я Дар'я Пономаренко з Черкас встановила світовий рекорд Гіннеса у пілонному спорті. 12-річна дівчинка виконала унікальний трюк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук сторінку мами спортсменки Ксенії Розум.

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Лише рік тому спортсменка зазнала серйозної травми, після якої багато хто сумнівався в її поверненні до спорту. Попри це Дар'я Пономаренко змогла відновитися й встановити світовий рекорд. Аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса, вона виконала унікальний трюк.

Юна спортсменка з Черкас Дар'я Пономаренко увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд у пілонному спорті. Їй усього 12 років, але її досягнення вже стало історичним для України,

– зазначила Ксенія Розум.

Сама Дар'я зазначила, що це був нелегкий шлях.

Рік тому я отримала травму, але змогла відновитися, повірити в себе й зробити неможливе. Це визначна подія не тільки для мене, а й для всієї України. Діти теж можуть бути сильними, рішучими й надихаючими,

– зазначила Дар'я Пономаренко.

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Який трюк виконала спортсменка

Для того, аби увійти до Книги рекордів Гіннеса, спортсменці треба було виконати повтор унікального трюку мінімум 20 разів, проте дівчинці вдалося зробити це 24 рази.

Раніше жінка-пітон вразила мережу. Мовиться про американку, яка має титули "Найбільший роззявлений рот" і "Найширший рот" за версією Книги рекордів Гіннесса.