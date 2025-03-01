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Розваги Вірусні тренди "Стійте міцно": ЗСУ запустили зворушливий тренд з підтримкою президента Зеленського
1 березня, 15:24
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"Стійте міцно": ЗСУ запустили зворушливий тренд з підтримкою президента Зеленського

Альона Захарова
Основні тези
  • Українські захисники в соціальних мережах запустили тренд на підтримку президента Зеленського, щоб спростувати скандальні заяви Дональда Трампа.
  • Тренд включає історичні слова Зеленського, проголошені 3 роки тому, закликаючи Збройні сили України стояти міцно та захищати державу.

У соціальних мережах набирає популярності новий емоційний тренд на підтримку Володимира Зеленського. Тренд започаткували наші захисники, які хочуть висловити підтримку українського лідеру.

У чому полягає тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу

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Що цьому передувало 

За останні тижні президент США Дональд Трамп зробив низку скандальних заяв щодо України та її лідера Володимира Зеленського.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського в недостатній вдячності за підтримку США та розкритикував його позицію щодо Росії, не згадавши про російське вторгнення в Україну.

Крім того, Трамп публічно критикував Зеленського, називаючи його "диктатором", що викликало обурення як у Європі, так і в США.

У чому полягає тренд 

У тіктоці українські захисники вирішили спростувати скандальні заяви Трампа та наголосити, що вони підтримують Зеленського. Вони згадали історичні слова українського лідера, які він проголосив 3 роки тому. 

Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви – все, що у нас є. Ви – все, що захищає нашу державу. Слава Україні!,
– сказав тоді президент Зеленський.

Що сказав Зеленський 3 роки тому: дивіться відео

Тепер українські захисники закликають Володимира Зеленського триматися та стояти міцно на своєму, захищаючи Конституцію України та її суверенітет. 

У мережі шириться новий тренд: дивіться відео

ЗСУ запустили новий тренд: дивіться відео

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Новий тренд від ЗСУ шириться у мережі: дивіться відео

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Українські захисники підтримують Зеленського: дивіться відео

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До тренду долучаються і українські захисниці: дивіться відео

@lisova..mavka Буду дуже вдячна кожному та кожній, хто доєднається до збору https://www.instagram.com/reel/DGpp9ktNG2e/?igsh=eXFvZDkyd2RpaGFt #мавка #серебрянський_ліс #лісчудес #лісчудескремінна #ukraine #ukrainegirl ♬ daylight slowed - cxerxnx