"Стійте міцно": ЗСУ запустили зворушливий тренд з підтримкою президента Зеленського

У соціальних мережах набирає популярності новий емоційний тренд на підтримку Володимира Зеленського. Тренд започаткували наші захисники, які хочуть висловити підтримку українського лідеру.

У чому полягає тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що цьому передувало

За останні тижні президент США Дональд Трамп зробив низку скандальних заяв щодо України та її лідера Володимира Зеленського.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського в недостатній вдячності за підтримку США та розкритикував його позицію щодо Росії, не згадавши про російське вторгнення в Україну.

Крім того, Трамп публічно критикував Зеленського, називаючи його "диктатором", що викликало обурення як у Європі, так і в США.

У чому полягає тренд

У тіктоці українські захисники вирішили спростувати скандальні заяви Трампа та наголосити, що вони підтримують Зеленського. Вони згадали історичні слова українського лідера, які він проголосив 3 роки тому.

Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви – все, що у нас є. Ви – все, що захищає нашу державу. Слава Україні!,

– сказав тоді президент Зеленський.

Що сказав Зеленський 3 роки тому: дивіться відео

Тепер українські захисники закликають Володимира Зеленського триматися та стояти міцно на своєму, захищаючи Конституцію України та її суверенітет.

У мережі шириться новий тренд: дивіться відео

ЗСУ запустили новий тренд: дивіться відео

Новий тренд від ЗСУ шириться у мережі: дивіться відео

Українські захисники підтримують Зеленського: дивіться відео

До тренду долучаються і українські захисниці: дивіться відео