"55 інфарктів та нервовий зрив": українці жартують зі спроб купити квитки в Укрзалізниці

Початок сезону відпусток в Україні супроводжується масовим невдоволенням пасажирів – у соцмережах вибухнули скарги на неможливість купити квитки на потяги Укрзалізниці. Користувачі масово жартують про "нервові зриви", "інфаркти" та спроби вловити омріяний квиток, ніби він – перемога в лотереї.

Своїм досвідом купівлі квитків на потяг поділилася користувачка з ніком sunny.voice.ann у тіктоці, передає 24 Канал. Інші користувачі також почали жартувати на цю тему.

Дивіться також Вигідно знати кожному пасажиру: в які дні в Укрзалізниці найдешевші квитки – їх всього 2

Як українці купують квитки на потяг

Квитки на потяги справді розкуповують блискавично – іноді за кілька хвилин після відкриття продажу. Це особливо помітно на популярних туристичних напрямках:

до Львова,

Одеси,

Ужгорода,

Івано-Франківська.

Найбільше зникають місця у вагонах підвищеного комфорту або нічних потягах.

Українці намагаються купити квиток на потяг: дивіться відео

Місця моментально викупають: дивіться відео

Люди масово намагаються викупити квитки: дивіться відео

Але українці не здаються

Попри труднощі, українці не втрачає ані оптимізму, ані почуття гумору. Дехто порівнює ранкове полювання на квитки з Чорною п'ятницею, інші просто приймають це як нову гру: "Знайди квиток – отримай право на відпустку".

Українці жартують про купівлю квитків: дивіться відео

Без "нервових зривів" не минулося: дивіться відео

Чому немає квитків

На це є декілька причин, зокрема:

Високий сезон: липень – серпень – пік подорожей по Україні, коли більшість українців беруть відпустки та планують поїздки до моря або в Карпати.

липень – серпень – пік подорожей по Україні, коли більшість українців беруть відпустки та планують поїздки до моря або в Карпати. Обмежений рух через війну: не всі маршрути відновлені, а швидкісні поїзди курсують лише на частині напрямків. Деякі маршрути мають зменшену кількість рейсів або обмежену кількість вагонів.

не всі маршрути відновлені, а швидкісні поїзди курсують лише на частині напрямків. Деякі маршрути мають зменшену кількість рейсів або обмежену кількість вагонів. Модернізація або ремонт складу: частина поїздів перебуває на обслуговуванні або модернізації.

Як "спіймати" квиток

Раніше ми писали, що для того, щоб збільшити шанси на купівлю квитка на потяг у пік сезону, можна використовувати додаток Укрзалізниці для відстеження місць. Також радимо увімкнути сповіщення та автоматичний викуп квитка.