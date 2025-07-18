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18 липня, 10:36
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"55 інфарктів та нервовий зрив": українці жартують зі спроб купити квитки в Укрзалізниці

Альона Захарова
Основні тези
  • Пасажири в Україні жартують про складнощі з купівлею квитків на потяги Укрзалізниці через великий попит, особливо на популярних туристичних напрямках.
  • Причинами дефіциту квитків є високий сезон подорожей, обмежений рух через війну, та модернізація поїздів.

Початок сезону відпусток в Україні супроводжується масовим невдоволенням пасажирів – у соцмережах вибухнули скарги на неможливість купити квитки на потяги Укрзалізниці. Користувачі масово жартують про "нервові зриви", "інфаркти" та спроби вловити омріяний квиток, ніби він – перемога в лотереї.

Своїм досвідом купівлі квитків на потяг поділилася користувачка з ніком sunny.voice.ann у тіктоці, передає 24 Канал. Інші користувачі також почали жартувати на цю тему.

Дивіться також Вигідно знати кожному пасажиру: в які дні в Укрзалізниці найдешевші квитки – їх всього 2 

Як українці купують квитки на потяг

Квитки на потяги справді розкуповують блискавично – іноді за кілька хвилин після відкриття продажу. Це особливо помітно на популярних туристичних напрямках: 

  • до Львова,
  • Одеси,
  • Ужгорода,
  • Івано-Франківська. 

Найбільше зникають місця у вагонах підвищеного комфорту або нічних потягах.

Українці намагаються купити квиток на потяг: дивіться відео

Місця моментально викупають: дивіться відео

@anet_godnenko Цілий квест з цими квитками Всі розказують за перекупів. @Укрзалізниця 1 питання - коли це закінчиться??? 2. Де знайти цих перекупів?#укрзалізниця #квитки #перекупи # #відпочинок #купитиквитки #потяг #уз #вдорогу #дорогаздітьми ♬ оригінальний звук - Bohdan_veselumba

Люди масово намагаються викупити квитки: дивіться відео

@senta.ram чого всі пруться в Карпати #fyp #укрзалізниця #carpathians #карпати #україна #укртікток #українськийтікток ♬ оригінальний звук - Bohdan_veselumba

 

Але українці не здаються

Попри труднощі, українці не втрачає ані оптимізму, ані почуття гумору. Дехто порівнює ранкове полювання на квитки з Чорною п'ятницею, інші просто приймають це як нову гру: "Знайди квиток – отримай право на відпустку".

Українці жартують про купівлю квитків: дивіться відео

@nastyushhkkkka за відпустку домовилась, квартиру зняли, а вибороти квитки - це вже гра не на життя, а на смерть#Meme #MemeCut #укрзалізниця #потяг #відпустка ♬ original sound - MemeScreens

Без "нервових зривів" не минулося: дивіться відео

@stylish_fox Це було зовсім нелегко, особливо коли нас четверо і дуже хотілося мати ціле купе #укрзалізниця #тіктокукраїна #відпустка ♬ original sound - MemeScreens

Чому немає квитків

На це є декілька причин, зокрема:

  • Високий сезон: липень – серпень – пік подорожей по Україні, коли більшість українців беруть відпустки та планують поїздки до моря або в Карпати.
  • Обмежений рух через війну: не всі маршрути відновлені, а швидкісні поїзди курсують лише на частині напрямків. Деякі маршрути мають зменшену кількість рейсів або обмежену кількість вагонів.
  • Модернізація або ремонт складу: частина поїздів перебуває на обслуговуванні або модернізації.

Як "спіймати" квиток

Раніше ми писали, що для того, щоб збільшити шанси на купівлю квитка на потяг у пік сезону, можна використовувати додаток Укрзалізниці для відстеження місць. Також радимо увімкнути сповіщення та автоматичний викуп квитка.