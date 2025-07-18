"55 інфарктів та нервовий зрив": українці жартують зі спроб купити квитки в Укрзалізниці
- Пасажири в Україні жартують про складнощі з купівлею квитків на потяги Укрзалізниці через великий попит, особливо на популярних туристичних напрямках.
- Причинами дефіциту квитків є високий сезон подорожей, обмежений рух через війну, та модернізація поїздів.
Початок сезону відпусток в Україні супроводжується масовим невдоволенням пасажирів – у соцмережах вибухнули скарги на неможливість купити квитки на потяги Укрзалізниці. Користувачі масово жартують про "нервові зриви", "інфаркти" та спроби вловити омріяний квиток, ніби він – перемога в лотереї.
Своїм досвідом купівлі квитків на потяг поділилася користувачка з ніком sunny.voice.ann у тіктоці, передає 24 Канал. Інші користувачі також почали жартувати на цю тему.
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Як українці купують квитки на потяг
Квитки на потяги справді розкуповують блискавично – іноді за кілька хвилин після відкриття продажу. Це особливо помітно на популярних туристичних напрямках:
- до Львова,
- Одеси,
- Ужгорода,
- Івано-Франківська.
Найбільше зникають місця у вагонах підвищеного комфорту або нічних потягах.
Українці намагаються купити квиток на потяг: дивіться відео
Місця моментально викупають: дивіться відео
Люди масово намагаються викупити квитки: дивіться відео
Але українці не здаються
Попри труднощі, українці не втрачає ані оптимізму, ані почуття гумору. Дехто порівнює ранкове полювання на квитки з Чорною п'ятницею, інші просто приймають це як нову гру: "Знайди квиток – отримай право на відпустку".
Українці жартують про купівлю квитків: дивіться відео
Без "нервових зривів" не минулося: дивіться відео
Чому немає квитків
На це є декілька причин, зокрема:
- Високий сезон: липень – серпень – пік подорожей по Україні, коли більшість українців беруть відпустки та планують поїздки до моря або в Карпати.
- Обмежений рух через війну: не всі маршрути відновлені, а швидкісні поїзди курсують лише на частині напрямків. Деякі маршрути мають зменшену кількість рейсів або обмежену кількість вагонів.
- Модернізація або ремонт складу: частина поїздів перебуває на обслуговуванні або модернізації.
Як "спіймати" квиток
Раніше ми писали, що для того, щоб збільшити шанси на купівлю квитка на потяг у пік сезону, можна використовувати додаток Укрзалізниці для відстеження місць. Також радимо увімкнути сповіщення та автоматичний викуп квитка.