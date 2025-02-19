На тлі заяв Трампа українці згадали про мем з помиральною ямою: що він означає

Останні 5 років в Україні та світі були не надто позитивними. І українці мали б звикнути до абсурдних новин та політичних заяв, але інколи реальність настільки абсурдна, що не залишається нічого, окрім як реагувати гумором.

У мережі набирають популярності меми про помиральну яму. Що це таке та звідки взялося – розповідає 24 Канал.

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Що таке помиральна яма та звідки вона взялася

Помиральну яму ми вперше побачили у мультфільмі "Мадагаскар". Вона спершу з'явилася у першій, а тоді й у другій частині. За сюжетом, жираф Мелман разом із друзями опинився на безлюдному острові, і його єдиним рішенням у цій безвихідній ситуації стало викопати яму, щоб лягти в ній і чекати на кінець. Вдруге Мелман скористався ямою, коли вирішив, що він смертельно хворий.



Мелман у помиральній ямі / Скриншот з мультфільму "Мадагаскар"

"Друге дихання" цей вислів отримав після інтерв'ю очільника благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, яке він дав "Українській правді". Його настрої були доволі реалістично-песимістичні, а українці у соцмережах схарактеризували його так: "один песимізм, все погано, про яку мотивацію можна говорити?".

Згодом українці підбили підсумок інтерв'ю, заявивши що всіх нас чекає "помиральна яма". Отак блискавично виник новий тренд про упадницькі настрої та "все погано, всі помремо".

Ще більше контексту

Додають олії у вогонь і заяви новообраного очільника США Дональда Трампа. Зокрема, Трамп заявляв, що може "закінчити війну за 24 години", але за його словами, це передбачає переговори між Україною та Росією, де обидві сторони "мали б поступитися". Такий підхід викликає занепокоєння, адже поступки у війні з агресором можуть означати втрату територій та можливу майбутню війну.

Переговори США та Росії без України та зменшення військової допомоги Україні – це лише частина того, що підсилює відчуття невизначеності та змушує українців жартома (а хтось, можливо, й не жартома) згадувати про "помиральну яму".

Меми про помиральну яму

Очевидно, була та залишається частина українців, які вірять у те, що Дональд Трамп завершить війну. Але їхні настрої трохи змінилися, а надія – похитнулася.



Меми про помиральну яму / Фото із соцмереж



Настрої українців / Фото із соцмереж



Українці жартують про помиральну яму / Фото із соцмереж



Україна та партнери / Фото із соцмереж

Водночас українці нагадують, що навіть помиральну яму можна гарно прикрасити і все виглядатиме не так похмуро.



Помиральну яму можна прикрасити / Фото із соцмереж



Якщо додати квіточку, то це вже не яма, а – квітник / Фото із соцмереж



А що ви бачите на фото / Фото із соцмереж



Як помиральну яму бачить ШІ / Фото із соцмереж