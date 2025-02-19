В сети набирают популярность мемы о поминальной яме. Что это такое и откуда взялось – рассказывает 24 Канал.

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Что такое помиральная яма и откуда она взялась

Помиральную яму мы впервые увидели в мультфильме "Мадагаскар". Она сначала появилась в первой, а потом и во второй части. По сюжету, жираф Мелман вместе с друзьями оказался на необитаемом острове, и его единственным решением в этой безвыходной ситуации стало выкопать яму, чтобы лечь в ней и ждать конца. Второй раз Мелман воспользовался ямой, когда решил, что он смертельно болен.



Мелман в поминальной яме / Скриншот из мультфильма "Мадагаскар"

"Второе дыхание" это выражение получило после интервью главы благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, которое он дал "Украинской правде". Его настроения были довольно реалистично-пессимистические, а украинцы в соцсетях охарактеризовали его так: "один пессимизм, все плохо, о какой мотивации можно говорить?".

Впоследствии украинцы подвели итог интервью, заявив что всех нас ждет "помиральная яма". Так молниеносно возник новый тренд об упаднических настроениях и "все плохо, все умрем".

Еще больше контекста

Добавляют масла в огонь и заявления новоизбранного главы США Дональда Трампа. В частности, Трамп заявлял, что может "закончить войну за 24 часа", но по его словам, это предполагает переговоры между Украиной и Россией, где обе стороны "должны были бы уступить". Такой подход вызывает беспокойство, ведь уступки в войне с агрессором могут означать потерю территорий и возможную будущую войну.

Переговоры США и России без Украины и уменьшение военной помощи Украине – это лишь часть того, что усиливает ощущение неопределенности и заставляет украинцев в шутку (а кто-то, возможно, и не в шутку) вспоминать о "помиральной яме".

Мемы о поминальной яме

Очевидно, была и остается часть украинцев, которые верят в то, что Дональд Трамп завершит войну. Но их настроения немного изменились, а надежда – пошатнулась.



Мемы о поминальной яме / Фото из соцсетей



Настроения украинцев / Фото из соцсетей



Украинцы шутят о поминальной яме / Фото из соцсетей



Украина и партнеры / Фото из соцсетей

В то же время украинцы напоминают, что даже поминальную яму можно хорошо украсить и все будет выглядеть не так мрачно.



Поминальную яму можно украсить / Фото из соцсетей



Если добавить цветочек, то это уже не яма, а – цветник / Фото из соцсетей



А что вы видите на фото / Фото из соцсетей



Как погребальную яму видит ИИ / Фото из соцсетей