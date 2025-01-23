На Буковині ведмедя помітили за дивним заняттям: він катав снігову фігуру – курйозне відео

На Буковині вдалося зафіксувати ведмедя за дивним заняттям. Він "розважався" на підгодівельному майданчику, катаючи снігову фігуру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на філію Подільського лісового офісу.

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У ДП "Ліси України" пояснили, що через теплу зиму в Буковинських горах ведмеді відмовилися від зимової сплячки. Замість цього вони блукають по мисливських угіддях у пошуках їжі. Так, один з них прийшов на підгодівельний майданчик Путильського над лісництва.

Там єгері розкладають їжу для оленів і козуль. Ведмідь знайшов там тюк сіна і почав його катати з місця на місце. Також звір намагався на нього залізти.

На Буковині ведмедя помітили за дивним заняттям: дивіться відео

Як пояснив мисливствознавець філії Руслан Рудий, у лісах ведмедям вистачає природних кормів, тому вони не наближаються до населених пунктів.

Вони слідують своїми звичними маршрутами і не становлять небезпеки для людей. Ба більше, у разі загрози вони швидко покидають територію,

– зазначив Рудий.

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