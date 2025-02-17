Відвідувачі в захваті: папуга лається на людей, які відвідують готель

У Великій Британії живе папуга, який постійно ображає та лає відвідувачів готелю. Як не дивно, така зверхня поведінка подобається людям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що відомо про зверхнього птаха

Нецензурний папуга, на ім'я Ріо живе у пабі та готелі у британському Кардіффі. Птах живе з власницею готелю з самого дитинства. Він навчився непристойної лексики від постійних відвідувачів. Але інших клієнтів готелю це не ображає. Навіть навпаки – Ріо став місцевою знаменитістю та виконує роль охоронця пабу.

Ріо вітається з людьми, коли вони заходять, але потім каже їм, куди йти. Він говорив й набагато гірші речі, як-от: "Ти б***ь" та інше,

– пояснила власниця папуги.

Вона також розповіла, що папуга часто бере чужі капелюхи і рве їх дзьобом.

"Але ніхто ніколи не дратується через нього. Люди з усього Кардіффа приїжджають просто подивитися на Ріо. Постійні відвідувачі теж його люблять", – зазначила жінка.



Папуга Ріо живе у готелі та матюкається на відвідувачів / Фото SWNS

Власниця готелю стверджує, що Ріо завжди буде частиною її життя, оскільки він "приголомшливий та дивовижний папуга".

Довідка. Папуги можуть говорити завдяки унікальній будові свого голосового апарату та високому інтелекту. У папуг немає голосових зв’язок, як у людей. Замість цього вони використовують сиринкс – спеціальний орган у нижній частині трахеї. Завдяки контролю потоку повітря та положенню язика папуги можуть імітувати різні звуки, зокрема людську мову.