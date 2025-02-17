Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что известно о высокомерной птице

Нецензурный попугай, по имени Рио живет в пабе и гостинице в британском Кардиффе. Птица живет с владелицей отеля с самого детства. Он научился неприличной лексике от постоянных посетителей. Но других клиентов отеля это не обижает. Даже наоборот – Рио стал местной знаменитостью и выполняет роль охранника паба.

Рио здоровается с людьми, когда они заходят, но потом говорит им, куда идти. Он говорил и гораздо худшие вещи, например: "Ты б***ь" и прочее,

– объяснила владелица попугая.

Она также рассказала, что попугай часто берет чужие шляпы и рвет их клювом.

"Но никто никогда не раздражается из-за него. Люди со всего Кардиффа приезжают просто посмотреть на Рио. Постоянные посетители тоже его любят", – отметила женщина.



Попугай Рио живет в отеле и матерится на посетителей / Фото SWNS

Владелица отеля утверждает, что Рио всегда будет частью ее жизни, поскольку он "потрясающий и удивительный попугай".

Справка. Попугаи могут говорить благодаря уникальному строению своего голосового аппарата и высокому интеллекту. У попугаев нет голосовых связок, как у людей. Вместо этого они используют сиринкс – специальный орган в нижней части трахеи. Благодаря контролю потока воздуха и положению языка попугаи могут имитировать различные звуки, в частности человеческую речь.