Не котика і не собачку: угорський прем'єр Орбан заявив, що хоче "всиновити" зебру

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відзначився незвичним бажанням. Цього разу одіозний політик хоче "всиновити" зебру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

Дивіться також Отримали другий шанс: після успіху мульта "Потік" чорних котів у притулках Бразилії поменшало

Що відомо про дивне бажання прем'єра

Відповідне бажання Орбан висловив у листі до Будапештського зоопарку. У листі він захотів "всиновити" зебру.

Я хотів би усиновити зебру. Я розумію, що у вас це можливо. Будь ласка, допоможіть,

– мовиться в листі за підписом Віктора Орбана з печаткою прем'єр-міністра.



Угорський прем'єр Орбан заявив, що хоче "всиновити" зебру / Фото Unsplash

Що цьому передувало

Лист, адресований Будапештському зоопарку, з'явився після того, як опозиційний політик Петер Мадяр виступив з різкими звинуваченнями щодо власності сім'ї Віктора Орбана. Мадяр заявив, що, на його думку, сім'я Орбана має "домашнє сафарі", де вони утримують зебр.

Цікаво! В угорському уряді назвали звинувачення з боку Мадяпа невдалим жартом.

Як повідомляється на сайті зоопарку Будапешта, за мінімальну пожертву в 15 тисяч форинтів можна стати символічним прийомним "батьком" тварини. Варто наголосити, що тварина залишається в зоопарку і не переходить у чиюсь власність.

Як це працює

Прийомні "батьки" не мають ніяких зобов'язань щодо тварини і ніяких додаткових прав у порівнянні зі звичайними відвідувачами.

Прийомних "батьків" у тварини може бути більше одного, тож якщо хтось бажає взяти на "виховання" зебру разом з Орбаном, він може також це зробити.

Двічі на рік зоопарк організовує "батьківські збори", на яких кожен прийомний "батько" отримує картку, що дає йому право безкоштовного відвідування зоопарку для участі в заході.

На зборах він отримує інформацію про те, як фонд зоопарку використовує його пожертвування.

Зауважимо, що Віктор Орбан відомий своєю проросійською позицією. Раніше він висунув 12 вимог до ЄС, серед яких є вимога "ЄС, але без України".